(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyareti etti

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Türk Askeri Şehitliğini ziyareti etti

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