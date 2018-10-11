(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat uluslararası havalanı dışişleri Bakan Yardımcısı Hazım El Yusuf tarafından karşılandı

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat uluslararası havalanı dışişleri Bakan Yardımcısı Hazım El Yusuf tarafından karşılandı

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