(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Maarif Vakfı okulu ‘New York Okulları’ bünyesindeki üniversitenin akademik yıl açılış töreninde konuştu (2)

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Maarif Vakfı okulu ‘New York Okulları’ bünyesindeki üniversitenin akademik yıl açılış töreninde konuştu (2)

YORUM EKLE
Gönder