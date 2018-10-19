(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE KOSOVA BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI PACOLLİ HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPTI

(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE KOSOVA BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI PACOLLİ HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPTI

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