(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hadi Amiri ile görüştü-İkiye bölünecek

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hadi Amiri ile görüştü-İkiye bölünecek

YORUM EKLE
Gönder