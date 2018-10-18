(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve "Genel Kurul üyeleri ile toplantı yaptı

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve "Genel Kurul üyeleri ile toplantı yaptı

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