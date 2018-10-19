(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta Anamuhalefetteki demokrat parti başkanı Lulzim ile Basha ile görüştü

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta Anamuhalefetteki demokrat parti başkanı Lulzim ile Basha ile görüştü

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