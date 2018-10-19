(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile imza töreni ve heyetlerarası görüşmeye katıldı

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile imza töreni ve heyetlerarası görüşmeye katıldı

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