(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Bükreş'te çalışma toplantısında biraraya geldi

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Bükreş'te çalışma toplantısında biraraya geldi

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