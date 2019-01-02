(Görüntülü) Danimarka'da tren kazası

Danimarka () - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Danimarka () - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Danimarka () - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.