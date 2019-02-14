(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Rusya () - 'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Rusya () - 'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

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