New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NEW YORK'TA, YAHUDİ KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ
New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
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