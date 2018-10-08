(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi 1

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi 1

YORUM EKLE
Gönder