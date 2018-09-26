(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü

New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ile bir araya geldi.