New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ile bir araya geldi.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü
New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ile...
YORUM EKLE