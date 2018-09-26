(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ile...

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Thaçi ile bir araya geldi. 

YORUM EKLE
Gönder