(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü.(Görüntü Ekiyle Yeniden)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü.(Görüntü Ekiyle Yeniden)

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