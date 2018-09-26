(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

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