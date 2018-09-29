(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE CALIŞMA KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE CALIŞMA KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ

YORUM EKLE
Gönder