(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türken Vakfı yemeğinde konuştu (3)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türken Vakfı yemeğinde konuştu (3)

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