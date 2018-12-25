Çin, () – Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.Yerel medya bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığını, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de yaralandını duyurdu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor. Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi.
(Görüntülü) Çin’de otobüs kaçıran bıçaklı saldırgan, yayaların arasına daldı: 5 ölü
Çin, () – Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.Yerel medya bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs...
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