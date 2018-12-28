(Görüntülü) CERABLUS'TAN HAREKET EDEN ÖSO KONVOYU, MÜNBİÇ SINIRINA DOĞRU HAREKET EDİYOR-4

(Görüntülü) CERABLUS'TAN HAREKET EDEN ÖSO KONVOYU, MÜNBİÇ SINIRINA DOĞRU HAREKET EDİYOR-4

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