Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
(Görüntülü) Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz
Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri...
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