(Görüntülü) Çavuşoğlu ve Klimkin ?2019-2020 istişare planı'nı imzaladı

Ukrayna () ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna?da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 ?istişare planı?nı imzaladı.

İmzaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin başkanlığında

Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na geçildi