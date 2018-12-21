(Görüntülü) Çavuşoğlu, 'Siyasi ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi' başlıklı toplantıya katıldı

Malta () Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela'nın katıldığı Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi Akdeniz?de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması başlıklı programa katıldı.