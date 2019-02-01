(Görüntülü) Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı aile fotoğrafında yer aldı

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı. Çavuşoğlu...

(Görüntülü) Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı aile fotoğrafında yer aldı

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı. Çavuşoğlu ardından bakanların katıldığı aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

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