Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı. Çavuşoğlu ardından bakanların katıldığı aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
(Görüntülü) Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı aile fotoğrafında yer aldı
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı. Çavuşoğlu...
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