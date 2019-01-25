(Görüntülü) Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi?nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

(Görüntülü) Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi?nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

YORUM EKLE
Gönder