(Görüntülü) Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

(Görüntülü) Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

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