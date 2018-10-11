(Görüntülü) Bulgaristan, Osmanlı'nın önemli eserlerinden Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore ediyor

Bulgaristan, Osmanlı'nın önemli eserlerinden Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore ediyor BULGARİSTAN Bakanlar Kurulu kararıyla soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır kapalı bulunan Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan büyük anat eserlerinden biri olan Pargalı İbrahim Paşa Camii, onarılacak. Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, Önümüzdeki hafta caminin onarımı için ihaleye çıkaracağız. İhaleyi alan şirket tarafından, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore edeceğiz dedi. Bulgaristan Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı 'Pargalı İbrahim Paşa' hayratına 1616 yılında Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı'nın Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserleri arasında yer alan 'Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni ihaleye çıkararak onarıma alıyor. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Murat, tarafından yapılan ve UNESCO katalogunda yer alan, Pargalı İbrahim Paşa Camii yaklaşık 40 yıl aranın ardından, restore edilip en kısa sürede açılması hedefleniyor. İstanbul Balat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete açılan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti'nin camiyi anarım kararı aldığı belirtildi. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İHALEYE ÇIKACAK Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ne uzun yıllardır bakım yapılmadığını belirterek, Cami üzerinde bakımsızlıktan dolayı ağaç çıkmıştı. Ağaçları kesip içeri su alıyordu çatısını onardık. Başbakan, Bakanlar Kurulu karar alarak Razgrad Valiliği'ne camiyi onarması için yetki verdi. Ve bizde önümüzdeki hafta ayın 17'sinde onarımı için ihale edeceğiz. Bununla ilgili istenen bir rakam yok. Bütçenin ne kadar olursa olsun bize en uygun fiyat veren şirkete ihaleyi vereceğiz. Pargalı İbrahim Paşa Cami'miz 1978 yılından bu yana çalışmıyor. O tarihte tamir için kapatılan camiye hiç bir şey yapılmamış. Müslümanların yoğun yaşadığı bölgemizde, 7 ilçede 200 bine yakın Türk, yaşıyor. İbadete açılıp açılmayacağına, Bulgar Hükümeti karar verecek. Bizim amacımız bu camiyi restore ederek, koruyup gelecek nesillere bırakmak şeklinde konuştu. Razgrat'ta yaşayan soydaşlardan Gürsel Kerimoğlu(57), yıllardır kapalı bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin onarılmasının ve ibadete açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, Ben çocukluğumdan bu yana bu caminin hep kapalı olduğunu görüyor ve çok üzülüyorum. O zaman bu zaman çok kişi tarafından caminin onarılacağını duyduk, ama kimse bir onarım yapmadı. Şimdi ihaleye çıkıp onarılacağı söyleniyor. İnşallah camimiz onarılıp ibadete açılarak, inşallah minaresinden tekrar ezan sesi yükselir dedi. Caminin onarılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Nazife Tezcan(73), İçine daha önce hiç girmedim. Bugün ilk defa içine girdim. İnşallah en kısa sürede onarılır ve ibadete açılır dedi. Razgrad merkezinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii, uzun süre bakımsız kalması nedeniyle dış cephesinde olduğu gibi içinde de imamın hutbe vermek için çıktığı, minber, mihrap duvarları ile bir çok yeri hasar görmüş durumda. Cami içinde orjinal kök boyayla boyanmış hat sanatı ile Osmanlı işlemeleri ve Osmanlı turasının hemen giriş kapısının üzerinde olması da dikkat çekiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Pargalı İbrahim Paşa Camii'den genel Cami dış ve minaresi detay Razgrad kent merkezinden genel Cami içinden genel detay Vali Gyunay Hyusmen ile röp. Detay görüntü Muhabir Ali Can Zeray, anons Tarihi cami farklı açıdan detay Vatandaş ile röp. Haberden genel detay görüntüler Haber-Kamera Ali Can ZERAYRAZGRAD(Bulgaristan),()