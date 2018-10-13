(Görüntülü) Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Andrews Hava Üssü'ne indi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim () - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı...