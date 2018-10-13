Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim () - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.
(Görüntülü) Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Andrews Hava Üssü'ne indi
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim () - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı...
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim () - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.
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