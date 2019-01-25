(Görüntülü) Betona sabitlenen ATM'yi araçla çalamayınca, kasadaki parayı alıp kaçtılar

ABD, () ? ABD'de bir akaryakıt istasyonundaki ATM'yi araca bağladıkları halatla çalamayan hırsızlar, kasadaki paraları alıp kaçtı. Yaşanan o anlar ise kamerada.

Olay ABD?nin Alabama eyaletine bağlı Cullman şehrinde meydana geldi.

Görüntülerde 2 hırsızın, kırmızı bir otomobille akaryakıt istasyonuna geldiği görülüyor.

Aracın içinden dışarıya sarı halat sarkıttıktan sonra araçtan inen yüzleri kar maskeli iki kişi, marketin içine giriyor. Eli silahlı olan kişi kasada bulunan çalışanın yanına doğru ilerlerken diğeri de daha önce aracın camından sarkıttıkları sarı halatı ATM?ye bağlıyor. Silahlı kişi çalışanı rehin tutarken, diğer kişi de halatın bağlı olduğu araca dönüp, ATM?yi çekmeye çalışıyor. ATM'nin betonla yere sabitlendiğinden habersiz olan hırsızlardan biri aracı hareket ettirdiğinde ATM yerinde kalıyor ancak halatın bağlandığı aracın parçaları kopuyor. Bunun üzerine hemen araçtan inip markete koşan hırsızlardan biri, ATM?yi tutup, hareket ettirmeye çalışıyor, fakat başarılı olamıyor. Daha sonra, hala içerde bulunan silahlı kişiye seslenerek durumu haber veriyor. ATM?yi çalamayacaklarını anlayan silahlı kişinin, kasada bulunan nakit parayı almasıyla birlikte marketi terk eden iki kişiden silahlı olan, sürücü koltuğuna otururken; diğer adam, kapı kilitli olduğu için araca binmek için kilidin açılmasını bekliyor. Kilidin açılmasıyla araca bindikten sonra ikili olay yerini terk ediyor.

Olay sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada kar maskesi taktıkları ve aracın plakasını kapattıkları için kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği, fakat araştırıldığı belirtildi. Ayrıca, kasadan çalınan paranın, araçta oluşan hasarı bile karşılamadığı da belirtildi.