(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın açıklamasında bulundu -2

(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın açıklamasında bulundu -2

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