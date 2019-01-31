(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BÜKREŞ'TE, HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MARİJA PEJÇİNOVİÇ-BURİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BÜKREŞ'TE, HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MARİJA PEJÇİNOVİÇ-BURİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

YORUM EKLE
Gönder