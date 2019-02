(Görüntülü) Babanın refleksi çocuklarının hayatını kurtardı

Tayvan () - Tayvan'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı. An be an güvenlik kameralarına yansıyan olay Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana geldi. 93 yaşındaki...