(Görüntülü) ARŞİV - Hindistan'da 19 Şubat'ta uçakların çarpıştığı ve 1 pilotun öldüğü kaza

(Görüntülü) ARŞİV - Hindistan'da 19 Şubat'ta uçakların çarpıştığı ve 1 pilotun öldüğü kaza

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