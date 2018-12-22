(Görüntülü) 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)

(Görüntülü) 80 göstericiye karşı, 500'e yakın polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜ)

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