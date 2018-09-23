Girit Üniversitesi’nde büyük yangın

Io Chokona / Atina, 23 Eylül () - İrakleio kentinde bulunan Girit Üniversitesi’nin bodrum katında Yunanistan saatiyle sabah 08.00’de çıkan yangın hızla yayılınca 25 itfaiye aracı, 30 itfaiyeci, merdiven araçları ve yaya birlikleri, havadan da helikopterler seferber edildi.

Polis, civardaki yolları trafiğe kapattı, yurtta kalan öğrenciler de binadan uzaklaştırıldı. Şimdiye kadar nedeni tespit edilemeyen yangından çıkan koyu duman bütün bölgeyi kaplayınca insanlarda solunum zorlukları yarattı. Takviye kuvvete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İtfaiye Şefi, “Pazar günü olması nedeniyle binanın birçok bölümü kilitli, bu yüzden bazı yerlere ulaşmamız zorlaşıyor” dedi.

Görgü tanıkları binanın içinden patlama sesi duyulduğunu söylediler. Dumanın yakınlarda bulunan Venizelos Hastanesi’ne gitmesinden endişe edildiğinden, hastaların uzaklaştırılması için ambulanslar seferber edildi. Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.