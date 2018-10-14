Gaye Su Akyol'a Kosova'da yoğun ilgi

Enis Tabak / Prizren, 14 Ekim () - Türkiye'nin alternatif müzik sanatçılarından Gaye Su Akyol, Kosova'da verdiği konserde yoğun ilgi gördü.

Kosova'nın güneyinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Lumbardi Sineması'nda sahne alan Akyol, gecede gelecek hafta çıkacak olan yeni albümündeki “İstikrarlı Hayal Hakikattir” çıkış şarkısını yanı sıra, “Mendilimin Yeşili”, “Biz Ayrılamayız” ve çeşitli Karadeniz şarkıları seslendirdi.

Konser öncesi 'ya konuşan Akyol, Kosova'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki gün boyunca Prizren'de kaldığını ve çok beğendiğini belirten Akyol, Kosova'da bu denli sevildiğini tahmin etmediğini belirtti. Gelecek hafta çıkacak olan yeni albümünden de şarkıların bir bakıma tanıtımı da olacağını söyleyen Akyol, Balkan sinemasını çok sevdiğini ve bir Balkan sinemasına müzik yapmak istediğini söyledi. Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak hayranlarının ilgisiyle karşılanan sanatçı yaklaşık iki saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını dinleyenleriyle birlikte seslendirdi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Gaye Su Akyol ile söyleşi

- Konser