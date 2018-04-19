:ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, ‘adil ve özgür’ olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.
:ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, ‘adil ve özgür’ olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.
:ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, ‘adil ve özgür’ olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.