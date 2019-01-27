Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı, en az 27 ölü, 81 yaralı

Filipinler () - Filipinler'in Jolo bölgesindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk açıklamalara göre en az 27 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, bir Katolik kilisesinin pazar ayini sırasında düzenlenen iki bombalı saldırıda aralarında yedi emniyet görevlisinin bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 14’ü emniyet görevlisi olmak üzere 81 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının sonrasında emniyet güçlerinin olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Filipinler hükümetinden yapılan açıklamada, saldırının ardındaki herkes adalet karşısına çıkarılana dek soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Saldırı henüz üstlenilmedi.