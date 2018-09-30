Fiji’de 6.6 büyüklüğünde deprem

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Eylül () – Fiji’de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre Fiji’nin Levuka bölgesinin yaklaşık 275 kilometre doğusunda meydana gelen depremin 6.6 büyüklüğünde ve 551 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Yerel saatle sabah 10:52’de meydana gelen depremin günlük hayatı ne yönde etkilediği hakkında ise bir bilgi verilmedi. (Harita)