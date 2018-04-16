Eski FBI Başkanı Comey: Trump etik olarak başkanlığa uygun birisi değil

Nafiz Albayrak / New York, 16 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey, Trump’ın "Etik olarak başkanlığa uygun biri olmadığını" ileri sürdü.

Görevden alındıktan sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj veren Comey, Salı günü raflarda yerini alacak "Daha Yüksek Bir Sadakat" adlı kitabının içeriği ve Başkan Trump ile yaptığı özel görüşmeler hakkında konuştu.

Comey, ABD Başkanı’nın ülkenin özünde ve temelinde yer alan değerlere saygı göstermesi, bunlara bağlı kalması gerektiğini belirterek, "En önemlisi doğru olmaktır; Başkan bunu yapamıyor. Bir ABD Başkanı için bunları söyleyeceğimi hiç aklımdan geçirmezdim; ama, Trump etik açıdan başkanlığa uygun değil. Bazılarının ileri sürdüğü gibi akıl sağlığı yada fiziksel olarak uygun olmadığını düşünmüyorum. Zeki bir adam olduğu belli ama etik açıdan başkanlığa uygun biri değil" diye konuştu.

ABD’de yayın yapan ABC News’e röportaj veren Comey, Rusya’nın, Başkan Trump hakkında "gizli bilgilere sahip olabileceği" iddialarının da mümkün olduğunu söyledi.

Başkan Trump’ın, kendisinden sadakat istediğini belirten Comey, Trump ile bir araya geldiği akşam yemeğine değinerek, "Benimle yemek yemesinin sebebi, benden sadık kalmamın sözünü almak içindi" dedi.

Trump’ın kendisine, "Sadakat istiyorum, sadakata ihtiyacım var" dediğini söyleyen Comey, Başkan'a, "bende dürüstlük göreceksiniz" yanıtı verdiğini söyledi.

Comey, eve gittikten sonra yemekte konuştuğu konuları hemen bilgisayarına not aldığını da ekledi.

Rusya soruşturmasını yürüttüğü sırada görevden alınmasının kendisi için "büyük bir sürpriz olduğunu" belirten eski FBI Başkanı Comey, o dönem Türkiye’nin Washington’daki lobi faaliyetlerini takip eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn soruşturması ile ilgili de konuştu.

Comey, Trump’ın özel bir görüşmede, "Umarım bunu halledersin" dediğini ileri sürdü.

Röportajda, görevden alındığını haberlerden öğrendiğini anlatan Comey, "FBI’ın Los Angeles’taki ofisinde olduğum sırada, haberlerden kovulduğumu öğrendim. İlk haberler benim istifa ettiğim yönündeydi. Kovulmamın delice bir şey olduğunu düşünüyordum. Rusya’nın, seçimlere olan etkilerini soruşturanların başındaydım. Bu hiç mantıklı bir şey değildi. Haberi alır almaz uçakla ile hemen Washington DC’ye geçtim" dedi.

Salı günü piyasaya çıkacak kitabında Trump’ı "insanlıktan yoksun ve egolarının esiri" diye niteleyen Comey, "Trump, işini önemsemeyen ve Ruslar'ın Amerikan demokrasisine yaptığı saldırıyı dikkate almayan birisi" dedi.

