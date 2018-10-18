Erdoğan: Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahip

İstanbul, 18 Ekim () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Bölgesi’nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, “Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir” dedi.

Moldova resmî ziyareti kapsamında dün Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile imza attığı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ardından Gagavuz Özerk Yeri başkenti Komrat’ta Dodon ve Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından düzenledikleri toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim asıl görmek istediğimiz, Gagavuzya'nın birlik beraberlik içinde, Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bunun için, Türkiye'nin, tüm kurumlarıyla, Gagavuzya'ya gerekli teşvik, destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettik. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmî kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamlarıyla iş birliği içerisinde pek çok projeye imza atıyor. Biz projeleri dostluğumuzun, ortak geçmişimizin, müşterek geleceğimizin birer sembolleri olarak görüyoruz.” (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah’ın ortak basın toplantısından görüntüler