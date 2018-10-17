Erdoğan: Moldova ile ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ve Türkiye arasındaki Stratejik Ortaklık Açıklaması imza töreninde, “Moldova ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Stratejik Ortaklık açıklaması imza törenine katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında Erdoğan şöyle konuştu:

“Resmi ziyaret olarak Cumhurbaşkanı nezdinde Süleyman Demirel’den sonra 19 yıldan sonraki ilk ziyaret ve bu da benim için ayrı bir memnuniyet. Dodon ile geçen yıl Mayıs ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Devlet Başkanları Zirvesi’nde bir araya gelmiştik. Bugün önce ikili, sonra heyetler arası görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatını bulduk. Görüşmelerimizde de dediğimiz gibi Moldova’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması bizim için çok önemli. Bölgedeki barış ve istikrar ortamı ancak bu şekilde sürdürülebilir. Transdinyester İhtilafı’nın bu ilkeler çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki desteğimizin süreceğini burada da ifade ediyorum. Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya’nın Moldova ile ilişkilerimizde özel bir konumu vardır. Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini istediğimizi Dodon’la da görüştük.

“Az önce Dodon ile imza attığımız stratejik ortaklık açıklaması yalnızca bir kağıt parçasından ibaret değildir, bu şekilde ilişkilerimiz adeta sınıf atlayarak stratejik ortalık seviyesine çıkarılmıştır. Böylece iki ülke arasında iki yılda bir toplanması öngörülen yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması kurulmuş olacaktır. Stratejik ortaklar birbirlerini hayati çıkarlar söz konusu olduğunda tereddüt etmeden desteklerler.

“Görüşmemizde ekonomik ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimize yakışır bir düzeye çıkartılması yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk. Özellikle 2016 yılı sonunda Serbest Ticaret Anlaşması’nı yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerimizde önemli bir mesafe kat ettik. 2017’de toplam ticaret hacmini 466 milyon dolar düzeyine ulaştırdık. Bu beklentilerimizin altındaydı, şimdi yeni belirlediğimiz hedef ise 1 milyar dolara ulaşmak, ortak hedefimiz bu.

“Toplantımızın ardından ülkemiz tarafından onarılan Cumhurbaşkanlığı Binası’na geçerek bu binanın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu proje Türkiye Moldova dostluğunun nişanesi olarak parlayacaktır. Bu proje Moldova’ya verdiğimiz önemin göstergesidir. Türkiye dün olduğunu gibi gelecekte de Moldova’nın yanında olmayı sürdürecektir.”

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın açıklaması