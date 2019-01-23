Erdoğan: (Güvenli Bölge) ABD olumlu yaklaşımını bizlere ifade etti, Rusya ile sıkıntımız yok / Ek fotoğraf

Erdoğan: (Güvenli Bölge) ABD olumlu yaklaşımını bizlere ifade etti, Rusya ile sıkıntımız yok / Ek fotoğraf

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