Erdoğan: (Güvenli Bölge) ABD olumlu yaklaşımını bizlere ifade etti, Rusya ile sıkıntımız yok / Ek fotoğraf - 2

Erdoğan: (Güvenli Bölge) ABD olumlu yaklaşımını bizlere ifade etti, Rusya ile sıkıntımız yok / Ek fotoğraf - 2

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