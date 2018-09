Erdoğan: BM insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Nafiz Albayrak / New York, 25 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73 yıllık geçmişinde, "hiç de küçümsenemeyecek çalışmalar yürütüp başarılar elde eden" Birleşmiş Milletler'in "insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaşıtığı"nı söyledi.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bu toplantıyı 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştiriyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Savaşın ardından kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yerini Birleşmiş Milletler'e bırakmıştır.

"BM 73 yıllık geçmişinde elbette hiç de küçümsenemeyecek çalışmalar yürütmüş, başarılar elde etmiştir; ancak, zaman içinde BM'nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir.

"Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarını temsil eden dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zülumlara seyirci kalan bir yapıya dönüştü.

"Geçmişte Bosna’da Rwanda’da, Somali’de, yakın tarihte Myanmar’da, Filistin’de yapılan katliamlar hep BM Güvenlik Konseyi’nin gözü önünde gerçekleşti.

"Filistinliler'e uygulanan zülüme ses çıkarmayanların, onlara yağılan yarıdmlara kısma konusundaki gayretleri, yalnızca baskıcıların cesaretini arttırmaktadır.

"Dünya arkasını dönse bile biz Türkiye olarak ezilenlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

"Maalesef dünyanın pek çok yerinde etnik temizlikler ve hiçbirimizin görmek istemediği sahneler her gün yeniden karşımıza çıkıyor.

"Aynı şekilde sağlıktan eğitime, gıdadan kültüre kadar bu büyük çatı altında yürütülen bütün çalışmalarla ilgili olarak bir tatminsizlik hali mevcuttur.

"Böyle bir yapının adı sürekli başarısızlıklarla alınan bir kurum haline gelmesine bizim gönlümüz razı olmuyor.

"İşte bu nedenle her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM yapısında kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz.

"Onun için de 'dünya beşten büyüktür' derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.

"Zira artık dünya 2. Dünya savaşı sonrasının şartlarında değil. Burada 194 ülkeden temsilciler var."