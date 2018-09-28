Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül () – Endonezya açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00’de meydana gelen depremin, 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya’nın Donggala Bölgesi’ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi. (Harita)
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül () – Endonezya açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00’de meydana gelen depremin, 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde...
Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül () – Endonezya açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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