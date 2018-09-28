Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül () – Endonezya açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00’de meydana gelen depremin, 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya’nın Donggala Bölgesi’ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi. (Harita)