Endonezya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul, 28 Eylül () - Endonezya'nın Minahasa-Sulawesi bölgesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre merkezinin, Endonezya'nın yerleşim yerleri Donggala'ya 55.8 kilometre, Palu'ya 80.8 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. (Harita)