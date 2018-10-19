Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Odessa’da

Deniz Berktay / Kiev, 19 Ekim () - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığındaki Türk emniyet yetkililerinin Ukrayna’nın Odessa iline düzenledikleri ziyarette, işbirliği konuları ele alındı.

Ukrayna Odessa Polis Teşkilatı’nın bildirdiğine göre, Türk heyetine, Odessa Polis Teşkilatı’nın çalışma yöntemleri ve yazlık bölgelerde, sularda ve yeraltı tünellerinde güvenliği sağlayan birimleri tanıtıldı. Odessa ilinin en büyük sorunlarından olan uluslararası suçlar konusunun ele alındığı toplantıda, taraflar, öncelikli işbirliği alanlarının iki ülke emniyet teşkilatları arasında organize suçlara, uyuşturucu kaçakçılığına ve insan kaçakçılığına karşı mücadele olacağı konusunda anlaşmaya vardı. Toplantının ardından Türk heyetine, Odessa polisinin kullandığı silahlar ve diğer malzemeler tanıtıldı. (Fotoğraflı)