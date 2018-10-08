Emine Erdoğan, Macar-Türk Kenya Sağlık Haftası programında Kenya'da görev yapan doktorlara plaket verdi / FOTORAFLAR

Emine Erdoğan, Macar-Türk Kenya Sağlık Haftası programında Kenya'da görev yapan doktorlara plaket verdi / FOTORAFLAR

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