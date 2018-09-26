Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

New YORK  26 Eylül () -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.

Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

New YORK  26 Eylül () -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.

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