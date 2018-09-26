Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.
New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.
New YORK 26 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.